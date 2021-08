Po více než roce se příznivci dobré hudby dočkali. Na Lodičkách v Karviné proběhl 11. ročník polsko-české hudební přehlídky Dolański Gróm.

Rozjezd obstaraly jako obvykle mladé polské kapely – tentokrát to byl Łukasz Drapała s kapelou Chevy a Cheap Tobacco v čele se zpěvačkou Natalií Kwiatkowskou.

Hlavními hvězdami, které dotáhly páteční večer do skvělého finále, byla Ewa Farna a Ray Wilson, skotský zpěvák, který v letech 1996 až 1998 zpíval s legendární art rockovou kapelou Genesis.

Ewa Farna prozradila, že to pro ni byl zvláštní koncert v tom, že byla požádána, aby v Česku zpívala ve dvou jazycích. „Budu přeskakovat z češtiny do polštiny a naopak. Snad to nepopletu, ale myslím, že i kdyby, tak tady to nikomu nebude vadit,“ řekla s úsměvem.

Skotská hvězda v rozhovoru s novináři prozradila, že v Česku hraje po dlouhých 24 letech. Tehdy zde vystupoval ještě právě s Genesis. Fanouškům nabídl nejen své vlastní skladby, ale i spoustu hitů legendárních Genesis, jako například No Son of Mine, Land of Confusion, Another Day in Paradise nebo Follow you, follow me. Ale třeba také skladbu Davida Bowieho Heroes. Na Lodičkách britské hvězdě aplaudovalo přibližně 2500 posluchačů.