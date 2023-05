Patnáctý ročník divadelního festivalu Dream Factory Ostrava odstartuje ve čtvrtek 25. května a během deseti dní představí to nejzajímavější z tuzemských divadelních počinů, doplněné také o zahraniční hosty.

Ostravská divadelní Továrna na sny rozjíždí druhou vlnu prodeje vstupenek | Foto: Se souhlasem Dream Factory Ostrava

Hlavní program uspokojí především fanoušky klasické činohry založené především na vynikajících hereckých výkonech, ale nezapomíná ani na odvážnější divadelní fajnšmekry, kterým nabídne alternativnější zážitky z československé nezávislé scény.

Lov vstupenek

„O festival je každoročně obrovský zájem, z čehož máme nesmírnou radost, ale to, co se stalo při spuštění prodeje letos, jsme nečekali ani v našich nejdivočejších snech. Vstupenky na představení Dejvického divadla Fifty byly kompletně pryč do dvou minut od zahájení předprodeje,” uvádí ředitel festivalu Tomáš Suchanek a dodává: „Věrní festivaloví snílci vzali útokem i další představení, ale taková lavina zájmu překvapila i nás samotné. O to víc nás těší, že záštitu nad jubilejním 15. ročníkem převzal právě Ivan Trojan.”

Knižní novinky: Očekávaná zpověď prince Harryho i třináctý případ Harryho Holea

Zájemci, kteří snad v lovu vstupenek nebyli úspěšní na první pokus, nemusí truchlit, protože ve středu 3. května v 15 hodin uvolní pořadatelé zpět do prodeje nevyzvednuté rezervace a akreditační vstupenky. Kompletní program 15. ročníku najdou diváci na www.dfov.cz.

Blízko od sebe

Festivalová dramaturgie se mimo ústřední téma, které letos zní Blízko od sebe, také každoročně zaměřuje na vybranou osobnost českého divadla, s níž chce ostravské publikum komplexněji seznámit. Tímto výrazným umělcem se letos stal režisér Jakub Čermák a během zahajovacího víkendu mohou diváci poznat tvorbu režisérova uměleckého gangu Depresivní děti touží po penězích na tři způsoby.

O páteční předehru se postará projekce záznamu online inscenace (memento) MOR v kinosále DK Poklad, která vznikla ještě v pro divadlo nepříznivých pandemických dobách.

Po Moru bude v sobotu 27. května následovat nekompromisně krutá, a přesto místy až dojemná groteska Očistec si zaslouží každý, ve které exceluje Zuzana Bydžovská v roli stárnoucího prezidenta.

KVÍZ: S čerty nejsou žerty a další hity. Poznáte filmy režiséra Hynka Bočana?

„Jakkoli by se mohlo zdát, že účinek politické satiry o dnes již bývalém prezidentovi může být už dávno passé, hra samotná se dotýká mnohem hlubších věcí, než jen konkrétních skandálů jistých osobností, což dokazuje i 3. místo v mezinárodní dramatické soutěži Nová drama 2022. Výsostnou předností této velmi trefně nekorektní inscenace jsou navíc skvostné herecké výkony,” doplňuje dramaturgyně Sylvie Vůjtková.

Kromě Zuzany Bydžovské v hlavní roli se můžete těšit na Vandu Hybnerovou coby zoufale nešťastnou, a přesto stále milující prezidentovu manželku, nebo na Daniela Krejčíka představujícího až dojemně oddaného mluvčího.

Na problematické (nejen rodinné) vztahy v nejvyšších patrech politiky naváže inscenace Kdo zabil mého otce. Jevištní adaptace slavné francouzské literární zpovědi Édouarda Louise odkrývá vztah, do kterého patří stejným dílem vzájemné zraňování, neporozumění, vztek i láska. Jak ve světě plném chlapské pýchy, tvrdosti a strachu projevit cit, ukáže Daniel Krejčík v hlavní roli v neděli 28. května.

Nepochopení a netolerance

Témata jako nepochopení a netolerance se prolínají i dalšími inscenacemi hlavního programu. Vykouření Divadla Husa na provázku reaguje na události kolem skandálního uvedení hry režiséra Olivera Frljiće, kdy příznivci politického hnutí Slušní lidé vtrhli na jeviště a přerušili dle jejich názoru nevhodné představení. Režisér Jiří Havelka však nehraje o této ojedinělé události, ale bere si ji jako východisko, které mu slouží k vytvoření nesmírně hravého a místy dost bizarního, a přesto neskutečně výmluvného obrazu lidské omezenosti.

Temné zlo. Netflix o víkendu uvede další film se Štěpánem Kozubem

Režisérka Daniela Špinar si ke své výpovědi zas propůjčila archetypální příběh Rusalky, který přetvořila ve zneklidňující drama lidské identity. O tom, jak je někdy těžké přiznat si, kdo jsem, a někdy zas respektovat to, čím chtějí být druzí, bude vyprávět inscenace Divadla Letí hladní vodina: Rusalka.

Současnou adaptaci staršího příběhu představí také další pražské nezávislé divadlo Lachende Bestien. Novela Heinricha von Kleista vypráví příběh muže, kterému se stane křivda, a když mu v jeho boji za spravedlnost legální prostředky nestačí, uchýlí se k násilí. Michal Hába a Šimon Spišák v Kohlhaasovi nenabízí pouze novou interpretaci, ale autorský komentář, který si s předlohou hravě a poučeně pohrává.

Feministická odplata

Obdobně svobodný autorský přístup ke klasické látce zvolil i Lukáš Brutovský ve své Iokasté. Tato současná adaptace je totiž pokusem o feministickou odplatu na tomto mýtu. Zatímco v antice stála královna Iokasté vždy na okraji zájmu mužů (jak divadelních postav, tak autorů) a mlčky trpěla, tentokrát se konečně dostává ke slovu a má toho hodně co říct. Jak daleko je od mýtu k#metoo? To se dozvíte v československé koprodukční inscenaci Městských divadel pražských a Slovenského komorního divadla Martin.

KVÍZ: Děda, vrátný i komiksový hrdina. Jak dobře znáte Lubomíra Lipského?

Ještě než dojde k samotnému zahájení 15. ročníku Dream Factory Ostrava, mohou se nedočkaví snílci na festival naladit návštěvou výstavy ve foyeru Nové radnice v Ostravě. Fotografická výstava DF / Dospívající festival Dream Factory k příležitosti festivalového jubilea je dílem fotografa Lukáše Horkého, který Továrnu na sny dokumentuje prakticky od samých začátků, a přístupná bude od 2. do 31. května během otvírací doby radniční věže.

*Vstupenky na festivalová představení zakoupíte online na webu www.dfov.cz nebo v pokladně Divadla Petra Bezruče.