"Film „Nová šichta“ získal na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava cenu za nejlepší český dokumentární film roku. Obdržel také ocenění Silver Eye za nejlepší celovečerní film trhu East Silver, které uděluje Institut dokumentárního filmu. Další dvě ceny dokument vybojoval na prestižním německém festivalu DOK Leipzig," uvedla v komentáři k podpoře Moravskoslezského kraje filmu mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Film, který vznikl v produkci společnosti Moloko Film, režíroval absolvent FAMU Jindřich Andrš.

Celovečerní dokument Nová šichta by měl mít premiéru 11. února 2021. Vznikal od roku 2017 a sleduje příběh horníka, který se po 25 letech práce pod zemí musel rozhodnout, co bude dělat po uzavření dolu.

„Tomáš mě zaujal hned na prvním kurzu programování svou hornickou přímočarostí a charismatem. Než někteří horníci nastoupili na rekvalifikaci, měli možnost si na kratší úvodní lekci vyzkoušet, jestli by je svět IT vůbec lákal. Tomáš na otázku jaký má vztah k počítačům odpověděl: Asi dobrý, pokud tedy může člověk navázat vztah se strojem. Horníka, který tohle napsal, jsem chtěl poznat,“ uzavřel režisér a autor scénáře filmu Nová šichta Jindřich Andrš.

Zdroj: Youtube

„Produkce filmu mohla díky krajské podpoře ve výši 150 tisíc korun snímek dokončit v kvalitě potřebné pro distribuci v kinech. Diváci tak budou moci sledovat čtyři roky života bývalého horníka Tomáše, který se rozhodl přeučit na programátora. Je to silný lidský příběh, který bude s ohledem na ukončování těžby v našem regionu pro mnohé určitě velmi poutavý. Tvůrcům snímku gratuluji ke všem získaným cenám, film ocenili nejen kritici, ale i diváci. A také těším se na další spolupráci,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že produkce Moloko Film získala krajskou podporu také v rámci dotačního programu na Podporu audiovizuální tvorby v Moravskoslezském kraji.

To, jak moc lidé pochopí úskalí hornické práce, nechejme na každém, avšak díky všem tvůrcům, kteří se aktuálně zabývají prací, která byla desetiletí upozaděná, se z Moravskoslezského regionu stává stejně hrdý kraj, jako všude jinde, i přes esenci těžké dřiny, konečně občas oceněné.

K TÉMATU

Hornictví v dalších autorských dílech

V minulých letech se hornická práce dostala do většího povědomí širší veřejnosti například také díky dvoudílnému filmu Dukla 61, ale na tuto těžkou profesi se začalo nahlížet jinak i z dalších důvodů. Jedním z nich je mimo jiné také románová kronika Šikmý kostel spisovatelky Karin Lednické, který do kraje a karvinského regionu nalákal turisty i odborníky. Za zmínku však stojí rovněž pozoruhodná publikace Hornické vdovy autorky Kamily Hladké. Poslední důvod budeme moci brzy spatřit v kinech. A to díky podpoře Moravskoslezského kraje.