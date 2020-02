Nestává se moc často, aby se obětí vraždy stala vědma, ale i na to tým kriminalistů z Ostravy v sedmém díle s názvem Rituál narazí. Vyvstane záludná otázka: copak si vědma neuměla předpovědět svou vlastní smrt?

Vyšetřování zločinu brzy přinese pár jmen lidí, kteří mohou být podezřelí, něco jiného je však nalezení skutečného motivu vraždy.

„Tento příběh je inspirován skutečným případem, kdy jeden důvěřivý důchodce ze severu Čech přišel při kuriózním rituálu téměř o jeden milion korun,“ vysvětlil producent Místa zločinu Ostrava Martin Froyda s tím, že v onom případě se nejednalo o vraždu, ale jen finanční újmu. Filmaři však při převzetí námětu zašli dál.

Stejně jako v uplynulých dílech, i v tom sedmém tvůrci využili známou hereckou tvář do epizodní role. V Rituálu si zahrál Petr Nárožný. Karel Dobrý, představitel jednoho z hlavních kriminalistů, natáčení s Nárožným okomentoval takto: „Rád vzpomínám na natáčení se starými bardy – Petrem Nárožným a Oldřichem Vlachem. To, jak oni si svou scénku uměli dokonale vystavět, to byla herecká škola. Také obdivuhodný je jejich nadhled a pokora. Musím se opravdu přiznat, že setkání s nimi mi dalo naději, že ten herecký život má smysl,“ vyprávěl skromně Dobrý.

Také producenta Martina Froydu přítomnost Petra Nárožného potěšila. „Byla opravdu radost s tímto legendárním Panem hercem pracovat a myslím, že všichni doslova smekli před jeho perfektní starou hereckou školou,“ zmínil Froyda, podle něhož se Nárožný snažil svou postavu v každém obrazu vždy něčím ozvláštnit nad rámec scénáře.

„Při každé klapce udělal vždy všechno stejně brilantně, včetně pohybu těla a mimiky. V natáčecí den, kdy s námi pracoval, navíc oslavil i významné životní jubileum,“ dodal Froyda.

Sedmý díl Místa Zločinu Ostrava se natáčel mimo jiné v malebném Slezském divadle v Opavě a na obrazovkách České televize bude k vidění dnes od 20.10 hodin.

