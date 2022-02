Smrt a destrukce se vám vrátí. Režisér David Lynch vyslal silný vzkaz Putinovi

Co zaseješ, to sklidíš… A to je „smrt a destrukce“. To vzkázal podle časopisu Variety o víkendu režisér David Lynch ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Americký tvůrce legendárního Městečka Twin Peaks reagoval podobně jako další umělci na situaci na Ukrajině a ruského agresora nešetřil.

David Lynch. | Foto: ČTK/APInvision/Jordan Strauss

V emotivní zprávě na YouTube, kde zůstává režisér spojen s řadou fanoušků své slavné televizní série přes Lynch Theater video project, se plamenně rozhovořil na téma putinovské agrese. Smrt a destrukce, kterou nyní šíří na Ukrajině, podle něj dostihne i samotného ruského prezidenta. „Existuje zákon přírody a ten je neúprosný, před ním není úniku. Pane Putine, vy právě teď rozséváte na Ukrajině smrt a všeobecný rozklad. Ukrajinci nenapadli vaše Rusko, nijak vás neohrožovali. To vy jste přišel a napadl je a jejich domovy. A já věřím, že tahle agrese a zvůle se vám vrátí.“ Zdroj: Youtube V dlouhé řeči, v níž vyjádřil svou podporu Ukrajincům, poslal Putinovi radu. „Zastavte útok a zachraňte sebe, zachraňte Ukrajinu, zachraňte svět! Místo zhouby a ničení budujte přátelství a velkorysost,” vyzývá Putina režisér, jenž by se měl za čas objevit v herecké sestavě nového filmu Stevena Spielberga The Fabelmans (Bajkáři). Podporu Ukrajině vyjadřují v tyto dny na svých twitterových a jiných účtech i další známé tváře, mimo jiné hollywoodské herečky ukrajinského původu Mila Jovovich nebo Mila Kunis a její manžel, herec Ashton Kutcher známý ze seriálu Dva a půl chlapa. „Jsme s tebou, Ukrajino,“ napsal ve svém tweetu. POSTUP BOJŮ: Ukrajina ubránila Kyjev. Bělorusko je připravené vstoupit do války Americký herec Sean Penn, který natáčí na Ukrajině dokument o tom, čím země prochází, zůstává na místě a ve spojení s úřadem ukrajinského prezidenta Zelenského i zdejšími novináři.