„Franz Ferdinand uzavírají sestavu hlavních headlinerů letošního ročníku. Zahrají ve čtvrtek na hlavním festivalovém pódiu před kapelou The Killers, bude to radostný kytarový večer,” říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Po debutovém albu s globálním hitem Take Me Out se na čtveřici Franz Ferdinand ze skotského Glasgowa doslova sesypaly ceny Brit Awards nebo Mercury Prize. Stali se nejlepší britskou kapelou, postupně získali pět nominací na Grammy a dynamickým kytarovým rockem vyšperkovaným silnými melodiemi si dokázali podmanit skoro celý svět.

Podívejte se na klip Franz Ferdinant - Curious

Na zatím posledním úspěšném albu Always Ascending do syrového rock'n'rollu zanesla kapela elektroniku. V poslední době se Franz Ferdfinand rozrostli na pětici a za bicími usedla daleko mladší Audrey Tait, na touze po koncertech se ale nic nezměnilo.

„Pořád rád potkávám lidi na turné a poslouchám jejich příběhy, jak se hudba stala soundtrackem jejich životů. Pro tento pocit hudbu děláme. To je ta nejlepší věc, kterou jako umělec můžete slyšet,“ řekl ke kulatému výročí zpěvák Alex Kapranos.

Colours odhaluje další jména, Tindersticks a Phoebe Bridgers, hvězd přibývá

19. ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 13. do 16. července 2022 v unikátní industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. K již potvrzeným zahraničním jménům patří The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Kings of Convenience, Meduza, Youssou N´Dour, Inhaler, Modest Mouse, Phoebe Bridgers, Princess Nokia, Sleaford Mods, Hiromi, Wardruna a řada dalších.

Vedle zahraničních i domácích kapel nabídne festival tradičně na mnoha pódiích bohatý doprovodný program - mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace. Čtyřdenní a jednodenní vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu a v sítích GoOut a Ticketportal.

Více informací na www.colours.cz.