Kamrlík o rozloze 45 m². V něm jedna kamera, filmový snímač, mikrofon a světla, která studio během okamžiku rozžhavila do závratně vysokých teplot. Poprvé se z televizní stanice Ostrava vysílalo na Silvestra roku 1955. | Foto: Česká televize Ostrava

V posledním dni letošního roku to bude přesně 65 let, co nejstarší regionální studio České televize začalo vysílat. Na malých černobílých obrazovkách, které vlastnilo tehdy jen několik koncesionářů, se objevila tvář první hlasatelky: „Dobrý večer, milí přátelé. Vítám vás k prvnímu zkušebnímu vysílání televisní stanice Ostrava,“ tak oslovila tehdejší diváky hlasatelka Eva Kunertová Mudrová. „Ano, je to pravda, už i Ostrava má svou televisní stanici. A vy, milí přátelé, jste opravdovými televisními diváky. Trochu nezvyklé, že? Však si časem zvyknete.“