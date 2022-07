Berenika Kohoutová, Oceán, Helmutová stříkačka, festival v Holčovicích už jede

Dva roky jsme se kvůli pandemii museli obejít bez festivalu v Holčovicích. Letos už to vyšlo. Areál TJ Tatran Holčovice 2. července od 14 hodin rozjíždí 14. ročník největšího festivalu pod širým nebem. Děti do 15 let vstup zdarma.

Berenika Kohoutová je jedním z účinkujících na akci. Archivní foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň