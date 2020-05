Na programu byl film Vlastníci. Vychutnat si tento zážitek v industriálním prostředí můžete i v následujících dnech (viz program níže).

Festivalová plocha ostravské Dolní oblasti Vítkovice (DOV) se proměnila v jedno velké parkoviště, ze kterého se ozývalo troubení, už v pátek večer. Důvodem byl unikátní „koronavirový“ koncert skupiny Mirai - VÍCE ZDE.

Úspěch měla i nedávná premiéra autokina v Hati. Na promítání druhý květnový den tehdy jeden z diváků dorazil v hornoplošníku retro vzhledu, ale moderního provedení Pietenpol Air Camper - VÍCE ZDE

Květnový program autokina v DOV:

20.5. Ženy v běhu

21.5. Tenkrát podruhé

22.5. Parazit

23.5. V síti

24.5. Ženská na vrcholu

27.5. Chlap na střídačku

28.5. Zelená kniha

29.5. Přes prsty

30.5. Mamma Mia! Here We Go Again



Samotné promítání začíná ve 20 hodin, vjezd do areálu je možný od 19 hodin - více zde.