Policisté vyšetřují nehodu, která se stala před měsícem v ulici ČSA v Krnově. Auto zde narazilo do cyklistky, která utrpěla lehčí zranění. Řidič z místa ujel. S jeho ztotožněním a objasněním okolností by policistům pomohlo svědectví lidí, kteří celou událost viděli.

Nehoda se stala letos 11. března dvě minuty před čtvrtou hodinou ráno v krnovské ulici ČSA.

„Místní 50letá žena jela na kole po ulici ČSA, přičemž z prostoru přilehlé benzinové čerpací stanice vyjíždělo bílé osobní vozidlo blíže neustanovené tovární značky, typu a registrační značky, jehož neznámý řidič odbočoval doprava. Řidič auta však nedal cyklistce přednost a levým zadním rohem vozu zachytil o přední kolo cyklistky,“ přiblížil okolnosti nehody policejní mluvčí René Černohorský.

Cyklistka po střetu upadla na zem a utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností lékařského ošetření v krnovské nemocnici.

„Neustanovený řidič automobilu následně z místa odjel neznámo kam, aniž by na událost nějak adekvátně zareagoval. Cyklistka měla podle svého vyjádření mít v době jízdy zapnuto předepsané osvětlení kola, na hlavě však neměla ochrannou přilbu. Toto u osoby starší 18 let opravdu povinností není, ale je to doporučeno s ohledem na velmi účinnou ochranu života a zdraví cyklistů,“ připomněl policejní mluvčí.

Policistům by při vyšetřování pomohlo svědectví lidí, kteří by mohli k nehodě poskytnout informace. Volat mohou na krnovské policejní číslo 974 731 731, případně kdykoli na bezplatnou linku tísňového volání 158.