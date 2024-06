Hlídce městské policie v Krnově se podařilo zabránit tragédii. Obrátila se ni žena s tím, že má strach o život svého manžela, který zmizel a předtím uvedl, že se zabije.

Dramatická událost se stala v pondělí 10. června odpoledne. „Na hlídku se při běžné kontrolní činnosti obrátila čtyřiačtyřicetiletá žena s tím, že její o dva roky starší manžel má psychické problémy a ona se bojí o jeho život. Dále uvedla, že pozřel prášky, zapil je alkoholem a odjel autem neznámo kam se slovy, že se zabije,“ popsala dramatickou událost krnovská mluvčí Dita Círová.

Strážníci vzali ženu do služebního auta a vydali se jejího partnera hledat. „Po nějaké době hlídka muže skutečně objevila a požádala jej o vydání klíčů od vozu i dvou nožů, které měl u sebe. Následně s ním strážníci posečkali do příjezdu rychlé záchranné služby, která si jej nezraněného převzala do péče,“ doplnila mluvčí.