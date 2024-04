U dvou zraněných osob, s nimiž se převrátila čtyřkolka, zasahovali ve středu 27. března zdravotničtí záchranáři na Bruntálsku. Vážně zraněného muže musel do nemocnice transportovat vrtulník letecké záchranky.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Nehoda se stala odpoledne u Oborné. Čtyřkolka se převrátila při jízdě v terénu.

„Čtyřiatřicetiletý muž utrpěl vícečetná vážná poranění, a to v oblasti hrudníku, břicha a páteře. Byl uložen do vakuové matrace, záchranáři mu podali nitrožilně léky a infuzní roztok. Poté jej vrtulník přepravil do ostravského traumatologického centra,“ sdělil krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Pětačtyřicetiletý muž utrpěl středně závažná poranění hrudníku. „Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče jej posádka rychlé zdravotnické pomoci předala na urgentním příjmu krnovské nemocnice,“ doplnil Lukáš Humpl.