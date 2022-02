„Dostali jsme se do play off, takže cíl jsme splnili,“ usmíval se krnovský kouč. „První třetina nám přitom nevyšla. V kabině jsme si něco řekli, pozměnili sestavu a v té třetí jsme výsledek otočili. Kluci hráli dobře,“ pochvaloval si šéf krnovské lavičky. Krnov se v Orlové mohl opřít i o podporu fanoušků. „Fandů bylo v autobuse více než hráčů. Pomohli nám. Byl s námi i Džeky, který to dobře vede,“ přiblížil trenér Krnova.