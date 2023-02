Video: Dobrý výkon slavil úspěch, Krnov bere první bod

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Stejně jako Horní Benešov, tak i krnovští hokejisté vstoupili do play off na jedničku. Strojosvit se fanoušky v zádech dokázal zvládnout těžkou bitvu v Uničově. Díky brankám Havlíčka a Michálka zvítězil 2:1. Ve středu tak může v Krystal aréně v případě vítězství slavit postup do semifinále.

Branka Ondřeje Havlíčka | Video: Michal Pokorný