„Utkání se mi nehodnotí dobře, protože jsme si prohráli sami,“ povzdechl si hornobenešovský útočník Tomáš Polok. „Nemůžeme pomýšlet na vítězství, když doslova čtyři góly soupeři darujeme. Bohumín vyhrál díky zodpovědnému výkonu, který jsme my nepodali. Je to pro nás varování před play off,“ podotkla bývalá opora opavského Slezanu. „Musíme přidat a dobře se připravit na play off. Chtěli bychom ještě poděkovat našim fanouškům za podporu,“ zakončil Tomáš Polok.