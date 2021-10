/FOTOGALERIE/ Ostře sledovaný zápas Krajské hokejové ligy mezi domácím Krnovem a nedalekým Horním Benešovem sliboval velkou podívanou. Ta se také udála. Krnovští po dvou třetinách drželi dvougólové vedení. Jenomže výhru si odvezl soupeř. Velký obrat dokončil gólem na 3:4 v poslední minutě Josef Tichý.

Velké derby vyhrál Horní Benešov 3:4 | Foto: Michal Pokorný

„Jsem naštvaný a zklamaný v jednom,“ řekl po utkání krnovský trenér Pavel Hulva. „Padesát minut jsme hráli dobře. Soupeře jsme do žádných velkých akcí nepouštěli. Vypadlo to na klidné dohrání zápasu,“ přiznal zkušený stratég. „Jenomže sport je o chybách, a to se přesně ve středu ukázalo. Po jedné naši soupeř snížil a následně se mu po buly podařilo i vyrovnat,“ pokračoval Pavel Hulva v hodnocení zápasu. V závěru měly oba týmy šance. Strojosvit mohl nasměrovat do vedení Kostovský ale o kousek minul branku, pak dali domácí ještě tyčku. „Když už to vypadalo, že zápas půjde do prodloužení, šli hosté do přečíslení a Pepa Tichý se v takových situacích nemýlí,“ povzdechl si Hulva.