V Rýmařově proběhlo školení nových trenérů

Dařilo se i Krnovu. Ten do zápasového kolotoče nastoupil po delší pauze. Do výsledku se to ale nepromítlo, Uničov porazil 4:2. „Na naší hře byla znát dlouhá pauza. Zprvu to bylo kostrbaté. Jsem ale rádi, že jsme mohli před derby hrát,“ poznamenal jeden z krnovských trenérů David Galvas.