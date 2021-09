Pokud rodiče své dítě zaregistrují do projektu Pojď hrát hokej a mladý hokejista se následně stane registrovaným hráčem Českého hokeje, dostane slevu 1500 Kč na nákup hokejového vybavení. Tréninky nebude trávit jen na ledě. Důležitá je totiž příprava i mimo něj. Důraz je kladen především na pestrost, jednotvárnost ve slovníku mládežnických trenérů nenajdete. V rámci projektů Regionální trenéři, Trenéři do malých klubů, Výchova talentované mládeže a Akademie Českého hokeje se o mladé hokejisty budou starat kvalifikovaní trenéři, kteří během tréninků využívají nejmodernější metodiku. O dítě je tak v průběhu jeho hokejového rozvoje velmi dobře postaráno. A strádat nebude ani osobnostní stránka dítěte. Malý hokejista se už od prvních chvil v kabině naučí spolupracovat v kolektivu, přijímat zodpovědnost i pravidla a plnit různé úkoly. Trénink i utkání podnítí soutěživost a děti zjistí, že spolupráce v týmu je důležitější než individuality. V případě špatného počasí proběhne akce v tělocvičně 1.ZŠ. Kontakt: info@hcbruntal.cz nebo 776 373 036.

Kromě zážitku si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4–8 let a jejich rodiče, Spousta zábavy, společné zážitky, radost ze hry pro děti i jejich rodiče. Lední hokej nabízí víc, než se na první pohled může zdát. V případě začínajících hokejistů je hokej navíc levnou záležitostí. Náklady na výstroj jsou minimální i díky projektu Výstroj pro nejmenší. Český svaz ledního hokeje v rámci tohoto projektu rozdává klubům po celé republice hokejové vybavení, které si pak mohou děti v drtivé většině dlouhodobě zapůjčit. Další možností je využít i speciální akce.

Ve středu dvaadvacátého září, to od sedmnáctí hodit budou mít všechny děti jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. HC Bruntál ve spolupráci s Českým hokejovým svaze pořádá na sportovním hřišti 1.ZŠ (Jesenická 10) akci v rámci Týdne hokeje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.