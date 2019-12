Krnovští už nějakou dobu řeší problémy se sestavou a nebyli kompletní ani v Karviné. Pavel Hulva měl k dispozici pouze třináct hráčů do pole.

První třetina ještě byla výsledkově relativně vyrovnaná. Přesto ale domácí šli do vedení, v 15. minutě otevřel bohatý gólový účet utkání Václav Chomič.

Ve druhé periodě už ale domácí dominovali. Dvě branky dal Kasperlík, v 36. minutě navíc využil nabídnutou početní výhodu bývalý bek Havířova Zdeněk Deutsch a domácí vedli o čtyři góly. S Krnovem to nevypadalo vůbec dobře.

Jiskřičku naděje vykřesal hned v úvodu poslední části hry Tošenovjan, ale domácí nic neponechali náhodě. Další branky dali Juhász, Molin a Vlček. Krnovští se tak i nadále trápí a padají tabulkou dolů. Aktuálně jsou šestí, na záda jim navíc dýchá Orlová.

„Bohužel nám to v poslední době nejde, do toho se navíc kupí zranění, takže je nás málo. Teď máme Studénku, se kterou se nám hraje dobře, takže věřím, že už to konečně zlomíme,“ doufá hrající asistent trenéra Pavla Hulvy David Galvas.

KARVINÁ – KRNOV 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 15. Chomič, 26. Kasperlík (Juhász, Molin), 31. Kasperlík (Juhász, Deutsch), 36. Deutsch (Juhász), 50. Juhász (Procházka, Holý), 54. Molin, 56. Vlček (Chomič, Kurowski) – 41. Tošenovjan (Michálek, Dohnal). Rozhodčí: Jeřábek – Majetný, Tkáč. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0.

Krnov: Plánovský (od 30. Wittek) – Galvas, Dohnal, Slavík, Kysela, Snigirevs – Kubík, Havlíček, Ševčík, Beneš, Michálek, Kostovský, Polok, Tošenovjan. Trenér: Pavel Hulva.