S přibývajícím věkem sice šrámy na těle přibývají, chuť do hokeje ale Polok neztrácí. „Tělo bolí, měl jsem nějaké problémy s achilovkou, ty už však jsou, doufám, za mnou. Pokud se nic neočekávaného nestane, tak v příští sezoně budu hrát,“ podotýká útočník, který již několik sezon patří k nejlepším hráčům moravskoslezské krajské ligy. „Dost dlouho jsem teď byl doma, takže je zase čas vyrazit sportovat a zase to vyvážit,“ usmívá se.

Úplně bez pohybu však odchovanec opavského Slezanu nezůstal. „Sice jsem byl v karanténě, další tři týdny jsem byl mimo hru kvůli achilovce, ale celkem to sletělo. Snažil jsem se jinak jezdit na kole a na bruslích, běhat bohužel teď moc nemůžu,“ podotýká Tomáš Polok, který se dokonce v zimě dostal i na led. „S kluky jsme si občas zašli na rybník, bylo to takové příjemné zpestření. Nějak jsem celou tu zvláštní dobu přežil, hlavně doufám, že už to bylo naposledy.“

Krnovští hokejisté již před časem začali společnou suchou přípravu před sezonou 2021/22, Benešovští se zatím ještě neschází. Všechno ale může být brzy jinak. „Co jsem slyšel, tak koketujeme s tím, že bychom šli na led v Opavě, kde má být brzo led. V Opavě se má od června mrazit, takže bychom se měli dostat tam. Pro mě to je určitě lepší, než někde běhat. V mém věku už to nic moc pro mě není,“ směje se hornobenešovská opora.

Mimochodem u Opavy ještě zůstaňme. Další sezonu v dresu Slezanu už nepřidá Bohumil Herman, který stejně jako Polok pochází z Bruntálu a spolu odehráli drtivou většinu kariéry. Nabízí se tak otázka, zda se znovu neobjeví v jednom dresu. „S Bobešem jsem se bavil, říkal, že skončil kvůli problémům se zády, má také dost práce. Nijak jsem ho ale nepřemlouval, pokud si ještě bude chtít šprtnout, tak se ozve. Bylo by to pěkné, koneckonců i naši rodiče se znají celý život,“ uvažuje autor 118 druholigových branek nahlas.

A jak vlastně Tomáši Polokovi v časech koronavirových funguje jeho bufet Špitálka, který je součástí opavské nemocnice? „Celou dobu jsem fungoval skrz okýnko, ale bylo to samozřejmě takové smutnější. Teď už funguje alespoň zahrádka, snad se ještě zlepší počasí. S podnikáním toho teď mám ale hodně, chystáme se s manželkou a tchánem otevírat dětské centrum s kavárnou, v Městských sadech pak ještě budeme mít od června budku. Zkrátka se nenudím,“ uzavírá Polok povídání.