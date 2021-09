/FOTOGALERIE/ Českým hokejem momentálně hýbe kauza týkající se jeho šéfa Tomáše Krále, který měl být podle deníku Sport za minulého režimu tajným spolupracovníkem kontrarozvědky StB. Uznávaný trenér a podnikatel z Kravař Alois Hadamczik považuje za hlavní problém to, jakým stylem Král český hokej vede.

Hokejový trenér Alois Hadamczik při fotografování pro Deník, 1. září 2020 v Kravařích. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Prezident hokejového svazu Tomáš Král má co vysvětlovat. Provalilo se, že za komunistického režimu spolupracoval se Státní bezpečností (Stb), a to během své vojenské služby koncem 80. let. Podle deníku Sport, který s informacemi šel na veřejnost, měl Král aktivně donášet na svého nadřízeného - VÍCE ZDE.