Františku, po osmi kolech jste vyhráli, po takové době je asi výhra o to sladší…

Je to velká úleva pro všechny, navíc utkání nebylo vůbec jednoduché. Ze začátku hrál Rožnov hodně u těla, pak to ale trošku ustupovalo. Hrálo se tvrdě, ale nic nebylo za hranou. Derby s Krnovem bývá vyhrocenější.

V čem jste Rožnov předčili?

Řekli jsme si s kluky, co chceme hrát. Navíc nám tam spadly dva slepené góly, to se pak člověku vždycky hraje lépe. Nepustili jsme Rožnov k jejich hře.

Vy jste během třetiny nastřílel hattrick, to se nevidí každý den…

Nepoštěstí se to každý den, loni i předloni jsem ale pár hattricků dal. Všechny branky navíc byly úplně jiné (pousměje se). Na druhou stranu jsem byl ale také venku.

Všechny body jste uhráli s Rožnovem, je to váš oblíbený soupeř?

Je to s nimi letos hratelné, zbytek soupeřů je trošku jinde. Hraje se nám s nimi dobře.

Jak vy vůbec berete aktuální situaci Horního Benešova? Sám jste zažil časy, kdy se hrálo nahoře…

Samozřejmě to není jednoduché, na druhou stranu máme plno mladých kluků a za tři roky to může všechno vypadat jinak. Deset let jsem byl zvyklý hrát první druhé místo, ale jak říkám, věřím, že se kluci vyhrají.

Chyběl vám v brance Drnda, co říkáte na výkon Tenglera?

Přiznám se, že jsem až tak dobrý výkon od něj nečekal. Zjistil jsem to až na rozbruslení, ale nijak víc jsem to neřešil. Prostě jsme si v kabině řekli, že chceme vyhrát a to se naštěstí podařilo.