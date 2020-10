Jedním z nejlepších hráčů celého play off NHL byl Ondřej Palát, který se stal s jedenácti góly třetím nejlepším střelcem bojů o Stanley Cup. Na dálku mu drželi palce i jeho rodiče, který každý Palátův zápas s napětím sledovali.

Otec a syn. Pavel a Ondřej Palátovi. Foto: Sport Invest | Foto: Deník / Redakce

„Prožívali jsme to. Ale místo nadšení přišla úleva z toho, že to končí a že to dokázali. Čekali jsme na to několik let,“ řekl pro Deník pyšný otec rodáka z Frýdku-Místku Pavel Palát. „Tým na to měli už dlouho, ale pokaždé to kvůli něčemu nevyšlo. Teď se to naštěstí zlomilo, byli jsme s ženou maximálně šťastní,“ dodal.