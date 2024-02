/VIDEO/ Sezona hrůzy napsala další díl. Krnovští hokejisté znovu zkolabovali v přímém přenosu. V zápase s Českým Těšínem vedli 4:1 a 5:3. Ještě dvě minuty před koncem drželi stav 6:5, nakonec ale prohráli 6:7.

Krnov - Český Těšín 6:7 | Video: Jan Pitřík

„To už je snad rarita. Vedeme 4:1 a 5:3. Nakonec nemáme ani bod. Opakovalo se to, co v předešlých zápasech. Hráči povolili v koncentraci, nedrželi se taktických pokynů a výsledek se dostavil. Opět jsme prohráli,“ pronesl rezignovaným tónem v hlasu krnovský kouč David Galvas. „Kdyby to byl jeden zápas, člověk mávne rukou a řekne, to se může stát. Jenomže my jsme tak ztratili už šesté utkání,“ povzdechl si kouč Strojosvitu.

Před týden v Horním Benešově jeho tým také prohrál, výkon byl ale dobrý. „V Benešově to bylo úplně o něčem jiném. Hráli jsme koncentrovaně, prohráli jsme se vztyčenou hlavou. Myslel jsem, že na to utkání navážeme, nestalo se,“ řekl David Galvas a krátce se ještě vrátil k sobotnímu duelu: „Obránci zbytečně vyjíždějí. V přesilovkách místo střelby raději volíme nahrávky. Na ledě neděláme věci z tréninků.“

Na Krnov čekají dva poslední dva zápasy sezony. Hrají v Bohumíně a Orlové. „Chci každý zápas vyhrát, s tím pojedeme ven. Snad nějaké body uhrajeme,“ zakončil David Galvas.

Krnov – Český Těšín 6:7 (4:1, 1:2, 1:4)

Branky a nahrávky: 5. Svoboda (Hudečka), 5. Horný (Fědor), 8. Pachula (Slavík, Beneš), 12. Svoboda (Michálek, Hudečka), 33. Svoboda (Michálek, Slavík), 48. Fědor (Hon) – 12. Daneček (TS), 23. Černín (Ivan), 29. Daneček (Malíř), 44. Černín (Matějíček), 45. Piecha (Plánka), 58. Daneček (Procházka), 59. Foltyn (Piecha).

Krnov: Vítek – Slavík, Lehotský, Fědor, Dohnal, Pachula, Hon starší – Beneš, Římský, Havlíček – Hudečka, Michálek, Svoboda – Horný, Rybka, Zelinka. Trenér: David Galvas.