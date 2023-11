To bylo drama! Stadion v Horním Benešově zažil v sobotu velmi dramatickou bitvu. V poslední minutě ještě domácí prohrávali. Nicméně na 3:3 srovnával šikovnou tečí Radek Tůma. Ve druhé minutě prodloužení pak zařídil Hornímu Benešovu vítězství 4:3 Tomáš Polok.

Horní Benešov doma vyhrál | Foto: Deník/Jan Šimák

„Nebyla to z naší strany úplně dobrá hra. Zápas jsme měli víceméně pod kontrolou, ovšem nebyli jsme schopni dát gól, což nás v poslední době trápí,“ řekl domácí kouč Martin Mičola. „Dobře nám zahrála druhá lajna. Jinak tak bylo spíše z naší strany vyčkávání,“ přiznal hornobenešovský stratég.

Horní Benešov pokazil první třetinu, nakonec prohrál po nájezdech

Dvě minuty před koncem normální hrací doby poslal hosty do vedení Foltýn. „V závěru jsme měli přesilovku, šli jsme do hry bez brankáře,“ popisoval trenér Horního Benešova závěr duelu. Domácím se nakonec podařilo vyrovnat, když puk tečoval za záda gólmana Tůma. V prodloužení pak šli Benešovští do přečíslení. Polok to vzal na sebe, zbavil se obránce a bekhendem zajistil domácím dva body. „Chtěli jsme body tři. Bohužel se nám to nepovedlo. Místy to bylo z naší strany jalové. Při vyrovnanosti soutěže ale musíme tento výsledek brát,“ zakončil Martin Mičola.

TJ Horní Benešov – HC Wolves Český Těšín 4:3 p.p. (1:0, 1:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Kocián (Tichý), 32. Vrabel (Kocián, Vlašánek), 60. Tůma (Christ, Vlašánek), 62. Polok (Vlašánek) – 32. Matějíček (Pniok), 49. Malíř (Daneček), 58. Foltyn (Vlček, Daneček).

Horní Benešov: Wanecki – Tichý, Christ, Tůma, Trubka, Bendík, Chudoba – Adamczyk, Polok, Mlýnek – Vlašánek, Kocián, Vrabel – Hlísta, Fraš, Vaněk. Trenér: Martin Mičola.