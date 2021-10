„Odehráli jsme vyrovnaný zápas, ve kterém nás podrželi gólmani,“ řekl hostující útočník Tomáš Polok. V brance jeho týmu začal Michal Wanecki, borec který v minulosti chytal například za Opavu a Šumperk. „Za stavu 4:4 to vzal na sebe Radek Tůma, který dvěma góly rozhodl o našem vítězství,“ chválil Polok svého spoluhráče. „Myslím si, že herně se už zvedáme. Příští týden hrajeme první zápas doma, chtěl bych tímto pozvat naše fanoušky a touto cestou jim poděkovat za to, že nám v Rožnově vytvořili domácí prostředí,“ zakončil zkušený útočník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.