Základní část letošního ročníku hokejové krajské ligy mužů pomalu míří do finiše. Čtyři kola před jejím koncem je na programu tradiční derby mezi Krnovem a Horním Benešovem.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Jak už je v posledních letech zvykem, i tentokrát je favoritem utkání Krnov. A to i přesto, že Horní Benešov v posledním vzájemném měření sil využil vrcholící krnovské krize a vyhrál 5:2. Strojosvit by tentokrát potřeboval vyhrát, aby ze sedmého místa udržel kontakt s týmy nad sebou, trenér Pavel Hulva to však paradoxně příliš neřeší.