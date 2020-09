V hornobenešovské sestavě nechyběly ani hvězdné posily z Krnova Tichý a Polok, hrál také další bývalý hráč Opavy Radek Tůma, který právě za Rožnov před lety nastupoval. „Domácí byli hodně bojovní, navíc jich oproti loňsku bylo více, takže měli tři vyrovnané pětky,“ všiml si trenér Horního Benešova Martin Mičola. Na první branku se na rožnovském zimním stadionu muselo čekat až do druhé třetiny.

Tu domácí vyhráli 3:1, za hosty se prosadil Fraš. „Hra se přelévala ze strany na stranu. My máme několik posil a nehráli jsme žádný přípravák, takže naše souhra na začátku nebyla taková. Postupem času se to ale zlepšovalo,“ podotkl hornobenešovský stratég. Ve třetí třetině domácí Kroupa dovršil hattrick a bylo to už 4:1. Jenže hosté nesložili zbraně a Polok s Mlýnkem vrátili Benešov do zápasu. Poslední slovo měli ovšem opět Rožnovští a Prycl v závěru definitivně rozhodl.

„Pro diváka zajímavé utkání. Měli jsme plno šancí, mohli jsme jít do vedení, paradoxně jsme ale z protiútoků dostávali branky. Body sice nemáme, ale na to, že je to první utkání, jsem spokojený. Mrzí mě jen zranění Martina Vrabla, doufám, že si neobnovil zranění kolena,“ řekl Martin Mičola.

Rožnov p. Radhoštěm – Horní Benešov 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 21. Kuchařík, 29. Kroupa (Mikel), 36. Kroupa (Mikel, Bambuch), 44. Kroupa (Kuchařík, Prycl), 59. Prycl – 22. Fraš (Hlista), 47. Polok (Hlista), 56. Mlýnek (Polok, Tichý).

Rozhodčí: Novák – Bártek, Fiedler. Vyloučení: 5:5, využití: 1:0. V oslabení: 1:1.

Horní Benešov: Drnda (Tengler) – P. Adamczyk, Čermák, Tůma, Dusík, Tichý, Podzimný – Fraš, Vrabel, Trávníček, Vaněk, Zigmund, Polok, Hejhal, Urban, Adamec, Hlista, E. Adamczyk, Mlýnek. Trenér: Martin Mičola.