Domácí kouč nasadil do hry mladého brankáře Patrika Vítka a první třetinu Krnovští ovládli. „Do zápasu jsme vstoupili dobře. V první třetině jsme byli lepším týmem,“ pochvaloval si trenér Krnova David Galvas. Jenomže přišla druhá třetina a Frýdek se vrátil do hry. „V kabině jsme si řekli taktiku na druhou třetinu. Jenomže jsme ji nedodržovali. Dvakrát jsme propadli a soupeř nás za to potrestal. Měli jsme zhruba patnáctiminutovou pasáž, ve které jsme nehráli dobře,“ byl naštvaný krnovský trenér. Naštěstí pro domácí dal Kostovský gól do šatny a vrátil Krnovu vedení.