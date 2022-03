„Bohužel se hokej hraje na góly a my jsme dnes neproměňovali šance. Jičín měl na začátku i štěstí, dvakrát do toho plácl a skončilo to v brance. Takový hokej se ale dneska hraje, obzvlášť v play-off. Mají obrovsky zkušené mužstvo, těžko se proti ním hraje, když ztrácíte. Prohráváme 0:2, jedeme k ním, ale neskládáme zbraně. Znovu musím poděkovat divákům, ale bohužel nám to tam dneska nepadalo. Samozřejmě se na tom hodně podílel hostující brankář skvělým výkonem. Z takového množství šancí ale musíme dát více branek,“ řekl po utkání opavský trenér Aleš Tomášek.