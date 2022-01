„Jsem pořádně naštvaný. Takové to zápasy ztrácet nemůžeme. Karviné už o nic nejde a v klidu si od nás odveze tři body,“ zlobil se krnovský kouč Pavel Hulva. „Vypracovali jsme si celou řadu šancí, které jsme bohužel neproměnili. To Karviná byla daleko efektivnější,“ pokračoval zkušený trenér. Do role největšího paliče se převtělil Svoboda, který zahodil snad pět tutovek. „To, co nedal, je do nebe volající,“ kroutil hlavo Pavel Hulva.