Startuje turnaj O pohár Krnovska

Do druhé třetiny v domácím dresu naskočil trenér Marek Ivan. Někdejší extraligový útočník byl hodně vidět. „Rozdílový hráč zápas. Vylepšil už tak kvalitní druhou lajnu. Do hry Bohumína vnesl klid,“ poznamenal Hulva. „Nám sice sezona skončila, ale za výkony se stydět nemusíme. Dokázali jsme Bohumín v play off jednou porazit, a to mě těší,“ doplnil kouč.

Bohumín – Krnov 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 33. Ovčaří (Kovalski), 34. Chaloupka (Ivan, Kropka), 52. Kovalski, 57. Chaloupka.

HK Krnov: F. Kolbert — J. Dohnal, P. Mosler, D. Galvas, R. Ševčík, D. Kysela — P. Michálek, J. Weiss, L. Zelinka, M. Vojkůvka, M. Urban, L. Závodník, L. Svoboda, T. Kubík, K. Beneš, J. Kostovský, T. Rubý, O. Havlíček. Trenér: Pavel Hulva.