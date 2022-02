„Jsem rád, že jsme to zvládli,“ vydechl si po utkání krnovský kouč Pavel Hulva. „Bylo vidět, že oběma týmům jde o hodně. První třetina byla opatrná. Ve druhé jsme šli do dvoubrankového vedení. Bohužel během tří minut jsme o něj přišli,“ štvalo trenéra.

Na začátku třetí části se prosadil Chaloupka a Bohumín vedl. „Nevypadalo to s námi dobře. Vzali jsme si time, udělali změny. Podařilo se nám vrátit do zápasu a jeho závěr nám patřil. Série se nyní stěhuje do Bohumína. Uděláme všechno proto, abychom uspěli a postoupili do semifinále. Už kvůli našim skvělým fanouškům nechceme ještě sezonu končit,“ zvedl prst Hulva.

Rozhodující bitva je na programu ve středu. „Pokud navážeme na nás výkon ze soboty a budeme mít i trochu toho štěstíčka, tak můžeme být úspěšní,“ zakončil zkušený kouč.

Krnov – Bohumín 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 26. Kysela (Svoboda), 29. Beneš (Galvas, Weiss), 51. Urban (Weiss, Galvas), 53. Závodník (Kysela), 60. Weiss (Michálek) – 30. Putniorz (Chaloupka), 33. Kropka (Chaloupka, Dvořák), 42. Chaloupka (Kropka, Putniorz).

HK Krnov: Kolbert - Dohnal, Mosler, Galvas, Ševčík, Kysela — Michálek, Weiss, Urban, Závodník, Svoboda, Kubík, Beneš, Kostovský, Rubý, Havlíček. Trenér: Pavel Hulva.