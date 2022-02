„Pro diváka to byla super bitva. Tento zápas nenudil,“ vracel se k utkání domácí kouč David Galvas. „Favoritovi jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Naše hra nebyla vůbec špatná. Kluci zápas odmakali, sáhli si na dno svých sil,“ chválil bývalý extraligový zadák.

Břidličná porazila Velké Heraltice a čeká na Kučeru

Strojosvitu nevyšel vstup do třetí třetiny. „Dostali jsme dva rychlé góly. Nakonec jsme prohrávali 4:7. Řekli jsme si, že to rozhodně nezabalíme. Podařilo se nám výsledek stáhnout na rozdíl jediného gólu. Dokonce jsme mohli i vyrovnat. To se nám bohužel ale nepovedlo,“ litoval David Galvas. „Kluky chválím za přístup a nasazení. Ve čtvrtek hrajeme znovu doma a pokud podáme výkon stejný jako v neděli, budeme úspěšní,“ věří trenér.

Krnov – Frýdek – Místek B 6:7 (1:1, 3:3, 2:3)

Branky a nahrávky: 19. Závodník (Kubík, Dohnal), 21. Kubík (Svoboda), 22. Kostovský (Svoboda, Závodník), 32. Buršík (Beneš), 52. Havlíček (Svoboda, Kostovský), 59. Kostovský (Michálek, Urban) – 10. Urban (Indrst), 23. Puzoň (Spurný), 26. Gottwald (Mičulka), 28. Mičulka (Gottwald), 41. Fiala (Hudeček), 43. Mičulka (Vacula, Hudeček), 46. Indrst (Mičulka).

HK Krnov: Kolbert (Wittek) — Hon, Dohnal, Ševčík, — Michálek, Weiss, Štefanišin, Urban, Buršík, Závodník, Svoboda, Kubík, Beneš, Kostovský, Rubý, Havlíček. Trenér: David Galvas.