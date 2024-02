/FOTOGALERIE/ Hotové ofenzivní manévry byly k vidění v Horním Benešově. Domácí hokejisté v posledním kole základní části hostili Bohumín. Ještě po dvou třetinách o gól prohrávali. Nakonec se jim ale Bospor podařilo rozstřílet. V generálce na play-off svěřenci trenéra Martina Mičoly vyhráli 8:5. V sobotu je na domácí ledě čeká první duel vyřazovacích bojů, a to proti Českému Těšínu.

V Horním Benešově se představil Bohumín | Foto: Vlastimil Malina

Benešov pojal sobotní zápas jako generálku na play-off. „První třetina vypadala dobře. V té druhé jsme si mysleli, že to přijde samo. Opak byl ale pravdou,“ přiznal trenér Horního Benešova Martin Mičola. Po čtyřiceti minutách svítil na ukazateli skóre stav 2:3. „V kabině jsme si museli některé věci říci a pomohlo to,“ byl rád domácí stratég.

Horní Benešov v poslední dvacetiminutovce nastřílel šest branek a celkově vyhrál 8:5. „Generálka nám výsledkově vyšla. Rozhodla naše hráčská kvalita,“ podotkl Martin Mičola.

Už v sobotu čeká na Horní Benešov úvodní čtvrtfinálový zápas play-off. Benešov přivítá na domácím ledě od 17 hodin Český Těšín. „Jsme favorité série, play-off je ale nevyzpytatelné. Soupeř kvalitu taky má,“ míní Martin Mičola. Největší hvězdou Vlků je osmatřicetiletý útočník Jan Daneček. Bývalý mládežnický reprezentant má zkušeností na rozdávání. Toho pak doplňuje třiačtyřicetiletý Martin Piecha. Benešov nemůže nasadit do hry útočné eso Petra Wolfa, který nemá pro start v play-off odehraný dostatečný počet zápasů. „Je to škoda. Wolfík je výborný hokejista, určitě by nám moc pomohl,“ zakončil trenér Horního Benešova. Čtvrtfinálová série se hraje na dva vítězné zápasy.

TJ Horní Benešov – HC BOSPOR Bohumín 8:5 (1:1, 1:2, 6:2)

Branky a nahrávky: 2. Trubka (Měch, Mlýnek), 25. Kocián (Prokop, Christ), 44. Kocián (Vrabel, Prokop), 44. Vlašánek (Měch, Mlýnek), 45. Hlísta (Chudoba, Wolf), 49. Kocián (Prokop, Vrabel), 56. Mlýnek (Měch, Trubka), 58. Vlašánek (Měch, Dusík) – 7. Kovalski (Taska), 37. Rosypka (Kysučan, Pěnčík), 38. Pobuta (Kysučan), 51. Kovalski (Baca, Okřina), 57. Holý.

Horní Benešov: Wanecki – Prokop, Christ, Bendík, Trubka, Chudoba, Dusík, Hejhal – Kocian, Polok, Vrabel – Vlašánek, Měch, Mlýnek – Hlista, Fraš, Wolf. Trenér: Martin Mičola.