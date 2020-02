Krnovští v utkání až do 47. minuty prohrávali 1:0. Pak to ale přišlo. Nejprve vyrovnal na 1:1 Kostovský a jen o 29 sekund později poslal Strojosvit do vedení Pavel Michálek. „Od vyrovnání jsem věřil, že vyhrajeme,“ usmívá se ostřílený borec.

První zápas, první bod, asi musíte být spokojení…

S výsledkem jsme samozřejmě maximálně spokojení. Začátek pro nás ale nebyl ideální, domácí na nás byli velmi dobře nachystaní. Postupně jsme se pak naštěstí dostali do zápasu a ve třetí třetině se nám to podařilo otočit.

Překvapil vás Frýdek-Místek něčím?

To asi úplně ne. Oproti základní části přidali trochu důrazu a byli poněkud agresivnější. Trochu nás to zaskočilo, ale od druhé třetiny už jsme z mého pohledu byli lepším celkem.

Hned v prvním střídání jste přišli o Slavíka, poznamenalo to nějak zbytek zápasu?

To bych asi ani neřekl. Sláva je pro nás samozřejmě důležitý, hlavně v oslabení, nicméně možná jsme se díky tomu ještě více semkli a dotáhli to do vítězného konce.

V první třetině jste inkasovali jako první a dlouho trvalo, než jste vyrovnali. Proč to nešlo?

Myslím si, že v zápase nebylo moc šancí, bylo to spíš takové z obrany, vypracované. Vyložených příležitostí moc nebylo. Pak nám tam ale naštěstí vyšel nějaký signál, nebo přesilovka na 1:1, vzápětí hned na 2:1 a to ten zápas asi zlomilo.

Trenér Pavel Hulva říkal, že šel po první třetině váš výkon nahoru. Co jste si v kabině řekli?

Padlo tam pár důraznějších slov. Těžko říct, proč to nešlo, asi jsme spali nebo čekali, že to půjde samo. Věděli jsme, že je utkání strašně důležité.

Zápas ovlivnila velká spousta vyloučení…

Samozřejmě, je to play-off, navíc kluci z Frýdku jsou známí svou agresivní hrou. Chodili do nás, někteří z nás to možná neustáli a bylo tam nějaké oplácení. Většina trestů byla z tohohle, pak tam byly i nějaké další fauly.

Na otočení vám ale stačilo půl minuty…

Tak to v hokeji někdy bývá. Celou dobu jsme věřili, že nám to tam padne. Už ta vyrovnávací byla hodně důležitá, pak bylo super, že jsme dali i tu slepenou na 2:1. Od vyrovnání jsem věřil, že vyhrajeme.

Myslíte, že po těch slepených brankách už Frýdek neměl psychické síly?

Je možné, že už si za stavu 1:0 mysleli, že to uhrají.

Člověku se pak asi hraje trošku jinak, že?

Pro nás je strašně důležité, když v utkání vedeme. Hraje se nám lépe, dodržujeme svůj systém. Když dotahujete, tak člověk neřeší situace dobře a je tam nějaká nervozita. Vždycky se samozřejmě hraje člověku lépe, když vede.

Ve středu už se můžete radovat z postupu…

Doufám, že to zvládneme. Určitě už bychom nechtěli jet zpátky do Frýdku, takže uděláme maximum pro to, abychom to před vlastními fanoušky ukončili.

Právě fanoušci jsou asi také jedním z klíčových faktorů celé série, Frýdečtí těm Krnovským mohou jen těžko konkurovat…

Jednoznačně. Myslím si, že máme nejlepší fanoušky v celé soutěži. Jsou pro nás velkou oporou a jejich podpory si vážíme.

A co vy osobně, jak se cítíte?

Někdy je to náročné, ale hokej mě samozřejmě baví, takže se to dá zvládnout (pousměje se).