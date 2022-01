„Hráči mají můj obdiv, a to i přesto, že jsme prohráli. Do Studénky jsme jeli jen s torzem týmu. Měli jsme pouze jen jednoho klasického obránce,“ řekl trenér Krnova Pavel Hulva. „Ve druhé třetině jsme dokonce už vedli 4:1 a pokoušeli se o malý hokejový zázrak. Bohužel nám to nevyšlo. Domácí se přiblížili na rozdíl jediného gólu a ve třetí třetině nás přehráli,“ povzdechl si zkušený kouč. Jeho tým čeká další zápas už v pátek, kdy na domácím ledě hostí Český Těšín.