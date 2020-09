Vzpomenete si ještě na zimní olympiádu v Soči před šesti lety? V nominaci hokejové reprezentace se dost senzačně objevilo jméno Ondřeje Paláta. Tehdy skoro neznámý mladík z Tampy měl pod pěti kruhy zastupovat nastupující generaci českých hokejistů. Jenže na samotném turnaji se trenér Alois Hadamczik jaksi neodhodlal svěřit Palátovi byť jen minimum důvěry.

Ondřej Palát z Tampy před zápasem s Philadelphií. | Foto: ČTK/AP/Chris O'Meara

Hodně expertů se tomu divilo: už tehdy bylo jasně znát, že tenhle skromný rodák z Frýdku-Místku má v bruslích dynamit a s vervou se vrhá i do nejlítější řeže. Šancí ale moc nedostal. Paláta to štvalo, byť o tom moc nemluvil. To totiž není jeho styl místo řečí dává přednost dřině.