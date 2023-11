/VIDEO/ A je to tady! Druhá hokejová liga je na nohou. V krnovské Krystal aréně, kde má momentálně domov opavský Slezan, vyjel ve středu na led hvězdný útočník Rostislav Olesz, borec, který dlouho hrál ve slavné NHL. Osmatřicetiletý bývalý hráč Vítkovic a Olomouce nastoupil v první lajně Nového Jičína. Porážce Ďáblů ale nezabránil.

Rostislav Olesz a jeho asistence na gól | Video: Jan Pitřík

Původně měl Olesz naskočit až v sobotu na domácím ledě proti Hodonínu, okolnosti si ale vyžádaly změnu. Trenér Nového Jičína David Dostál měl personální nouzi. Skvělý útočník naskočil do hry s oblíbeným číslem 57 a brzy si připsal první bod, když v přesilovce uvolnil Geidla. Ďáblové ale vedení neudrželi a nakonec prohráli v prodloužení 3:4.

Zdroj: Jan Pitřík

Olesz, který ještě v minulé sezoně hrál extraligu za Olomouc, během své bohaté kariéry prošel Vítkovicemi, Spartou, švýcarským Bernem nebo SCL Tigers. Osm sezon odehrál také v NHL, kde nastupoval za Floridu Panthers, Chicago Blackhawks a New Jersey Devils. Ve slavné soutěži odehrál v zámoří 365 zápasů.

Zleva Jáchym Štencel, Daniel Vajda, Rostislav Olesz, Lukáš VajdaZdroj: Radek Vajda

Olesz oblékal také reprezentační dres. Byl součástí týmu, který vybojoval bronzové medaile na olympijských hrách v Turíně. Stejně cenný kov vybojoval i s reprezentační dvacítkou v roce 2005. S mateřskými Vítkovicemi uhrál stříbro a bronz v extralize.

I když Ďáblové prohráli, Olesz se ochotně vyfotil i s malými fanoušky. Ti z něho byli nadšení. „Byla pro nás čest vyfotit se s bývalým spoluhráčem Jardy Jágra,“ řekli jednotně Daniel Vajda, Jáchym Štencel a Lukáš Vajda, kteří do Krnova na Olesze vyrazili.

Zdroj: Tomáš Chalupa

„Jinak ale fandíme Opavě,“ řekli ještě. „Je vidět, že měl určitou pauzu. Ovšem v ruce to pořád má. Až zase získá herní praxi, jeho výkony půjdou nahoru,“ je si jistý Radek Vajda, který sám hokej hraje na amatérské úrovni.

„Rosťa je pozitivní člověk, totální profesionál. Má velký přehled ve hře. Klukům dává rady, jsem rád, že ho máme v týmu,“ řekl trenér Nového Jičína David Dostál. „Není jednoduché přejít z extraligy do druhé ligy. Najednou nemáte spoluhráče, tam, kde jste byl zvyklí, že jsou. Je to úplně jiný hokej. Klobouk dolů, že do toho šel. Proti Opavě měl Rosťa asistenci, bral puk, strhával na sebe pozornost, aby klukům pomáhal. Jeho výkony půjdou ještě nahoru,“ dodal kouč, který v minulosti sám nejvyšší soutěž hrával a dokonce reprezentoval Francii.