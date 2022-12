„Ze začátku utkání to s námi nevypadalo špatně. Třikrát jsme dokonce vedli,“ začal o utkání hovořit domácí trenér Martin Mičola. „Docela nám to i padalo. Na co jsme sáhli, z toho byla branka. Jak se ale nakonec ukázalo, bylo to málo,“ pokračoval hornobenešovský kouč. Jenomže to nestačilo. „Studénka ještě dokázala v první třetině výsledek otočit. To nás pro další průběh utkání poznamenalo,“ povzdechl si Martin Mičola.