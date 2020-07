„Museli jsme hodně cestovat a sezona byla finančně velmi náročná. Od konce srpna do začátku března jsme stihli odehrát téměř třicet zápasů,“ řekl jeden ze zakladatelů oddílu a člen výboru Tomáš Plusklal. Navzdory těžkým podmínkám byl bruntálský potět vždy důstojným soupeřem a ve většině zápasů slavili vítězství. BANDITI se bavili hokejem a odehráli krásné zápasy s atraktivními soupeři, jako HC Oceláři Třinec, HC Berani Zlín nebo HC Vítkovice Ridera.

A jak probíhala celá vydařený ročník malých hokejistů HC Bruntál? „V květnu jsme odstartovali suchou přípravou v tělocvičně a zúčastnili se atletických závodů a turnajů ve fotbale. V červenci dostali všichni zasloužené volno a od srpna začali trénovat dvoufázově v Kravařích venku i na ledě,“ pokračoval v povídání Tomáš Pluskal. Od září BANDITI pendlovali po stadiónech mezi Opavou a Krnovem. „Poprvé v historii nás Český hokej zapojil do náborové akce „Pojď hrát hokej“ a v říjnu umožnil dětem na vlastní oči vidět v Praze hráče z NHL,“ pochvaloval si Pluskal. Někteří rodiče dokonce využili volných vstupenek na MS juniorů v Ostravě a Třinci a vzali své děti na zápasy budoucích hvězd NHL.

Poté už následoval start soutěže a zápasový kolotoč. Skvělým zpestřením náročné sezóny byl domácí turnaj ve stylu WINTER CLASSIC. Bohužel skvěle rozjetou sezónu bruntálských hokejových nadějí zastavil COVID-19. Po delší neplánované přestávce se už ale nejmenší hokejisté Bruntálu opět připravují na nadcházející sezónu. V červnu proběhla suchá příprava na umělé trávě, kde se trenéři zaměřili na všestranný pohyb dětí a nechyběla ani zábava ve formě fotbálku. V červenci mají „BANDITI“ volno a od srpna začne letní dvoufázová příprava na suchu i na ledě. „Pro nadcházející sezónu jsme přihlásili do soutěže kategorie U3. V průběhu sezóny 2020/2021 budeme postupně přesouvat děti ze základny školy bruslení do přípravky, kterou plánujeme v sezóně 2021/2022 přihlásit do soutěže ČESKÉHO HOKEJE kategorie U2. Děkujeme všem fanouškům, rodičům, sponzorům a městu Bruntál za projevenou podporu. Věříme, že všichni společně zvládneme tuhle složitou dobu a nic nezabrání rozvoji hokeje v našem regionu,“ zakončil jeden ze zakladatelů nově vzniklého klubu.