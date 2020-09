„O Michala jsem měl velký zájem, jednou nohou už byl v Krnově. Nakonec ale jeho příchod padl. Mrzí mě, hodně jsem o něj stál,“ přiznal trenér krnovských hokejistů Pavel Hulva. V Krnově nebudou pokračovat také Josef Tichý s Romanem Ševčíkem, kteří z rodinných důvodů ukončili kariéru. Zraněný je momentálně veterán David Galvas. „Hrál svůj oblíbený fotbálek a poranil si koleno. Do sezony by měl ale naskočit,“ podotkl zkušený kouč.

S týmem na kravařský led vyjeli oba exvítkovičtí útočníci Aleš Kilnar s Adamem Řehákem. Vzhledem ke své hokejové minulosti by měli být oba velkými posilami. „Byli už u nás na chvíli loni, ale moc toho nenahráli. Kvalitu na krajskou soutěž mají nadstandardní,“ přiznal Pavel Hulva. Po vleklém zranění se do tréninku zapojil někdejší velký talent, útočník Petr Vlašánek. „Shodil patnáct kilo, má velkou chuť do hokeje. Vnímám ho jako posilu,“ poznamenal krnovský kouč.

První přípravný zápas odehraje Strojosvit dvanáctého září v 16 hodin s béčkem Nového Jičína. „Celý srpen jsme trénovali v Kravařích, nyní se vracíme do naší arény, už se těšíme,“ řekl Pavel Hulva. Těšit se mohou i diváci, a to vedle hokeje také na novou tribunu.