Krnov i před sobotním utkáním počítal ztráty. Zdecimovaná je především obrana, kouč Pavel Hulva nemůže počítat s Galvasem, Slavíkem nebo Moslerem. Tichý navíc pořád nemůže hrát kvůli disciplinárnímu trestu.

Netrvalo to přitom ani pět minut a Krnovští vedli, bohatý gólový účet utkání otevřel Tomáš Polok. Jenže radovat se mohli pouhých 72 sekund, pak zařídil vyrovnání hostujícího výběru Široký. V čase 10:08 poslal hosty do vedení Malyjurek, o rovnou minutu později přidal další branku Malíř. Po první třetině tak Krnov prohrával 3:1, v té druhé navíc bylo ještě hůř.

Vlci kompletně převzali otěže utkání a na ledě dominovali. Svou převahu navíc vyjádřili i gólově. Matějíček dal čtvrtý gól Těšína, pátou a šestou branku dal Malíř, který tak v polovině zápasu zkompletoval hattrick. Pak se ještě prosadil Pniok a bylo to už 1:7.

V poslední dvacetiminutovce padly ještě dva góly na obou stranách. Za domácí udeřili Kostovský a Havlíček, branky Těšína dali Piecha a Pniok. Krnovští hokejisté tak prohráli 3:9 a na výhru už tak čekají více než měsíc.

„Neměli jsme špatný vstup do zápasu, vedli jsme, jeli jsme dvakrát na branku, pak jsme ale dostali tři laciné branky. Těšín se pak dostal do pohody a my už jsme na ně nestačili, to je celé,“ smutnil po utkání trenér Krnova Pavel Hulva a vzápětí dodal: „S klukama jsme měli po zápase sezení, některé věci jsme si vyříkali. Do vánoční přestávky máme ještě dva zápasy, chceme něco urvat,“ zakončil Hulva.

HK Krnov – Český Těšín 3:9 (1:3, 0:4, 2:2)

Branky a nahrávky: 5. Polok (Svoboda), 54. Kostovský (Závodník, Svoboda), 60. Havlíček (Polok, Kostovský) – 6. Široký, 11. Malyjurek (Smuž), 12. Malíř (Pniok, Matějíček), 25. Matějíček (Pniok, Malíř), 27. Malíř (Matějíček, Široký), 30. Malíř (Pniok), 30. Pniok (Foltyn, Ščurek), 47. Piecha (Foltyn), 60. Pniok (Malíř). Rozhodčí: Jeřábek – Trčka, Vítek. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:2.

Krnov: Wittek (od 12. Kolbert) – Havlíček, Snigirevs, Dohnal, Kysela, Bednárek – Kosina, Svoboda, Ševčík, Polok, Závodník, Hon, Kubík, Michálek, Kostovksý. Trenér: Pavel Hulva.

TOMÁŠ CHALUPA