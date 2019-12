Třicetiletý odchovanec opavského Slezanu zahájil letošní sezonu v týmu Höchstadter EC, v minulých letech patřil k tahounům třetiligového EV Lindau. Hokejem se v Německu živil, z rodinných důvodů se ale rozhodl pro návrat do Česka. S přítelkyní totiž čeká potomka.

První zápas odehrál minulou středu v dresu Horního Benešova, kterému pomohl k výhře 5:2 v derby s Krnovem. V sobotu odehrál v Karviné ještě vydařenější duel, i díky jeho dvěma gólům bral Benešov bod.

První zápas a hned derby, pikantnější zápas asi na úvod být nemohl…

Upřímně jsem ani do poslední chvíle nevěděl, jestli budu hrát, můj odchod z Německa proběhl strašně rychle, ale proto, že je Martin Mičola můj švagr, jsem si řekl, že zkusím opět najít chuť do hokeje.

Dalo by se říct, že jste přišel, dal gól, zvítězil…

Upřímně, gól jsem nedal, i když mi je připsán. Byla tam ještě nějaká teč, takže bych měl mít pouze nahrávku. Dva týdny jsem nebyl na ledě, měl jsem jen jeden trénink. Zaplať pánbůh za to, že se Krnov podařilo porazit. Mají teď oslabený mančaft, takže jsou hratelní. Zachytal nám skvěle brankář, po dvou třech letech se derby vyhrálo, takže panuje maximální spokojenost.

Fyzicky to tedy ještě úplně není ono?

Úplně není, konec v Německu byl složitější. Od posledního zápasu je to asi čtrnáct dní, pak jsem týden řešil návrat a přijel minulý víkend. V úterý jsem byl na tréninku a hned ve středu se hrálo. Samozřejmě to není úplně ideální, ale nějak jsem to zvládl (pousměje se).

Karviné jste dal v sobotu dva góly, zdá se, že jste přijel ve formě…

To mě samotného překvapilo. Karviná je nahoře, ale asi mají taky marodku, pár hráčů jim chybělo. Zápas byl pro nás dost smolný, myslím si, že jsme to ke konci mohli uhrát za tři body, ale Karviná je silná, takže bod musíme brát.

Benešov se už před vaším příchodem začínal zvedat, můžete být pro mužstvo dalším impulsem…

Doufám v to. Ze začátku to klukům moc nešlo, byl jsem celou dobu s Martinem Mičolou ve spojení. Je to těžké. Kluci pracují, mají rodiny, takže je to s docházkou složité. Martin to lepil, jak se dalo, minulý rok chodili mladí kluci z Opavy, což už letos nefunguje. Navíc skončilo několik kvalitních obránců. Teď se to ale všechno zlepšuje, i když ztráta na play off už je celkem velká.

Jak říkal Martin, Benešov momentálně prochází takovou obměnou. Kluci, kteří jsou místní, nebo třeba z Bruntálu a hráli v Opavě, teď tady nakukují do mužského hokeje. Chce to čas, myslím si, že to v příštích letech všechno bude lepší. Letošní sezona je holt bohužel taková složitější.

Na osmý Krnov momentálně ztrácíte devět bodů. Myslíte, že je ještě v benešovských silách dotáhnout se na příčky zaručující play off?

Myslím si, že Krnov začne šlapat. Vrátí se jim Galvas, Mosler, Pepa Tichý… Myslím si, že si play off pohlídají.

Co vůbec říkáte na momentální krnovskou krizi? Se spoustou kluků jste hrál, je nezvyk vidět Krnov tak dole…

Mají krásné zázemí, chodí plno diváků, klukům, kteří chodí hrát do Krnova, rozumím. Je tam plno hráčů, kteří skončili v Opavě, Galvas, Mosler, Kysela nebo Tichý by si i dneska úplně v pohodě zahráli druhou ligu. Loni to bylo vidět. Letos jim chybí sedm osm hráčů, takže to mají těžké. Viděl jsem soupisky, mají problém dát dohromady tři pětky, kádr nemají široký. Až se jim ale kluci uzdraví, tak to zase bude ten starý Krnov. Akorát si myslím, že jim trošku chybí Víťa Kober v brance, který je kvalitní gólman. Výsledky asi nejsou, jaké by úplně očekávali.

Pojďme k vašemu návratu, říkal jste, že nebyl jednoduchý. Můžete být konkrétnější?

Už loni jsem přemýšlel, že kariéru v Německu zabalím. Přemluvil mě ale trenér, ať si jdu ještě zahrát třetí ligu. Nelituju toho, ale beru to trošku jako krok zpátky. Mančaft tam nebyl kvalitní a ani mně to úplně nešlo. Tým potřeboval čerstvý vzduch, připadal jsem si tam trošku navíc. Do toho je přítelkyně těhotná, takže jsem se rozhodl, že budu radši doma.

Opakuje se podobný scénář jako loni, to jste říkal, že jste v Německu ztratil do hokeje chuť…

Loni jsem tam odjel, ale během pár dní se tam staly některé věci, kvůli kterým jsem si řekl, že se na to vykašlu. Letos jsem tam čtyři měsíce vydržel, ze začátku to šlo, ale ani po finanční stránce klub nebyl schopen konkurovat ostatním týmům, na což jsme dojeli. Když člověk každý zápas dostává osm branek, tak ho to taky úplně nebaví.

Dohromady jste byl v Německu šest let, jaké byly?

Byly super, nemůžu proti tomu nic říct. Byl jsem pět let v Lindau, trápilo mě jen to, že jsem tisíc kilometrů od Opavy. Poznal jsem ale svět, zahrál jsem si jiný hokej než v Česku, něco jsem si vydělal. Nelituju toho, bylo to fajn, ale ve třiceti letech už jsem si řekl, že je čas začít žít trošku jinak.

Na co nejraději vzpomínáte?

V Lindau nás bylo pět Čechů, všichni z jiného koutu republiky. I tak jsme si ale sedli a dodneška se navštěvujeme a voláme si. V začátcích mi hodně pomohli, s němčinou jsem na tom nikdy nebyl moc dobře.

Jinak jsem v Lindau zažil snad všechno. Postoupili jsme, sestoupili jsme, bylo to tam super.

Tentokrát je už váš návrat definitivní?

Ano, tentokrát už určitě.

Shodou okolností se vracíte ve stejnou dobu jako spoluhráč Denis Gulda, který jde do Opavy. Vy jste Slezan nezvažoval?

Denis se nějak neshodl na podmínkách, takže se vrátil do Opavy. S Opavou jsem žádný kontakt neměl, protože už v klubu nikoho neznám. Není tam pan Suchánek, ani nikdo z vedení, v kabině znám pár kluků. Letos už jsem si řekl, že to dohraju v Benešově, ale uvidíme, co přinese příští rok.

A co hokejbal, ten ještě máte v plánu?

Ten jsem už dva roky nehrál, měl jsem problémy s třísly a asfalt mi nedělal moc dobře. Ale na soupisce Sanitransu pořád jsem. V Opavě skončilo SHC a plno kluků šlo právě do Sanitransu, takže je tam taky dost plno. Na hokejbal se zatím tedy nechystám, ale nechávám to otevřené.

TOMÁŠ CHALUPA