Benešovští zakončili základní část na předposledním devátém místě. I přesto se ale současný trenér a bývalý obránce Martin Mičola snaží hledat pozitiva. „Ani jednou se nám nestalo, že bychom neměli alespoň tři lajny, šanci jsme dávali všem. Navíc když jsme se sešli v dobré sestavě, tak jsme byli schopni konkurovat i těm nejlepším, podařilo se nám porazit i Krnov, Karvinou nebo Orlovou,“ říká sedmatřicetiletý stratég v rozhovoru.

Od konce sezony uplynulo několik týdnů. Jak ji s odstupem času hodnotíte?

Jednoznačně jsme do ní šli s tím, že hlavním cílem bude ji odehrát a zapracovat mladé. Postupem času nám končili zkušení tahouni a každý rok mi to přijde složitější. Hráče jsme před sezonou sháněli, kde se dalo. Neměli jsme sice úplně hráče na špičku, ale aspoň jsme měli kvantitu. Věděli jsme, že to psychicky nebude vůbec lehké pro nikoho, ať už hráče, vedení nebo město. Během sezony se nám podařilo trochu posílit a bylo to lepší, město nakonec s našimi výsledky vůbec nemělo problém. Chtěli jsme před sezonou zabojovat o postup do play off, ale když jsme se k tomu postavili reálně, tak jsme věděli, že bude úspěchem neskončit poslední. Někteří hráči se vytáhli v tahouny, snažili jsme se dát prostor všem. Na každý zápas jsme byli připravení v hojném počtu, kluky jsme hodně točili, aby si zahráli všichni.

Na začátku sezony jste museli trénovat v Opavě, jak moc velké stopy to na týmu zanechalo?

Není to poprvé, táhne se to spoustu sezon. U nás nebyl led, město jej nechtělo dříve než 1. října, takže s tím musíme bojovat. Účast v Opavě sice nebyla špatná, ale samozřejmě jsme netrénovali v úplně ideálních časech a je to složité i z hlediska vybavení a vození věcí. Snažíme se, abychom šli v Benešově na led už někdy kolem 20. září, ale záleží to i na počasí. Když je venku 25 stupňů, tak je těžké nějak úsporně mrazit. Uvidíme, na čem se s městem domluvíme v další sezoně.

Často jste střídali vysoké porážky s povedenými zápasy. Proč byly vaše výkony tak nevyrovnané?

Je to dáno více aspekty. Hlavně to bylo asi kvalitou, v zápasech, ve kterých jsme bodovali, jsme nasadili to nejlepší, co máme. Hráče jsme točili, chtěli jsme hlavně, aby tady hokej pokračoval, takže jsme hráčům nedělali problémy při rodinných záležitostech a podobně, vycházeli jsme jim vstříc. Používali jsme proto často mladší a méně kvalitnější hráče. Samozřejmě když se kupily porážky, tak už na nás byla nějaká deka a bylo těžké se z toho dostat.

Hodně prostupná byla obrana, branek jste inkasovali nejvíce z celé soutěže…

Je to hlavní problém. Bylo to dáno celou naší obrannou hrou, trvalo nám, než jsme si zažili systém. Je to také trochu zkreslené jedním zápasem, který jsme tak trochu vypustili a kdy nám to tam naskákalo. Jenom s Bohumínem jsme inkasovali spoustu branek. Obrana byla mladá, chyběla tam kvalita i zkušenost. Když nepřišli starší, tak to na mladých vyloženě stálo. Přišli jsme i o Jirku Suchého, který byl pracovně vytížen, doufám, že se nám v dalším roce vrátí. Nějaké příchody navíc máme ještě rozjednané, takže uvidíme.

Brankáři vám ale přitom nechytali špatně, souhlasíte?

Drnda byl už před sezonou jednička, zasloužil si to. Když chytal on, tak to bylo o poznání lepší. Velice dobře zachytal i Tengler, který má za sebou z minulosti velké zdravotní problémy. V záloze byli Horák i Zeman. Co se tedy týká brankářů, tak to špatné nebylo.

Některé porážky byly hodně vysoké. Jak na tom mužstvo bylo po psychické stránce?

Snažil jsem se z každého dílčího úspěchu dělat pozitiva, aby byla v kabině pohoda. I když je to čtvrtá nejvyšší soutěž, tak je kvalitou hodně vysoko. Kluci dělají hokej celý život, teď je to pro ně vlastně takový kroužek, do kterého dochází, a nic za to nemají. Navíc je to na úkor jejich volného času. Snažili jsme se proto mít pozitivní atmosféru, aby se porážky nějak moc neřešily.

Jedním z pozitiv naopak je, že se vám podařilo jednou vyhrát v derby s Krnovem…

Nepřeceňoval bych to. Kluci z Krnova přijeli v okleštěné sestavě, bylo to pro ně až takové kruté. My jsme se sešli v dobré sestavě, jinak jim nejsme schopni konkurovat. Větší radost jsem měl třeba z domácích výher s Karvinou nebo Orlovou.

V posledních několika letech procházíte generační obměnou, je to podle vás na dobré cestě?

Když počítám poslední tři sezony a vypustím body s Novým Jičínem, tak to jde bodově nahoru, je to pro nás pozitivní. Pokud nebudeme počítat „body zadarmo“, tak se to zlepšuje. Byli jsme schopní bodovat i s Orlovou, Karvinou, Těšínem… Také byly důležité dvě výhry s Rožnovem. Někteří kluci mě mile překvapili, takže v tom určitě vidím pozitivum. Rozrůstá se nám základna, ani jednou se nám nestalo, že bychom neměli na zápase alespoň tři lajny.

Často jste kritizoval to, že se hraje i přes týden. Budete i nadále pokračovat v prosazování toho, aby se hrálo jen o víkendech?

Mám napsané stanovisko našeho klubu, jak bychom do další sezony chtěli vstoupit, a pokud to nebude alespoň částečně podle našeho obrazu, budeme uvažovat, že do sezony ani nenastoupíme. Jsem pro to, aby se hrálo dvoukolově, tříkolový systém je takový kočkopes. Dvoukolově by se hrálo 18 zápasů. Středeční utkání nejsou atraktivní ani pro diváky. Také bychom chtěli, aby bylo více derby, atraktivní by to bylo i finančně. Mám to vypracované, chtěl bych to předat dál. Nabízí se zápasy Orlová – Karviná, Frýdek s Těšínem, my s Krnovem a tak dále. Vidíte, že v Krnově chodí na atraktivní zápasy pět šest set lidí, což je prostě paráda. Místo toho máme úplně zbytečný zápas hvězd, na který v Těšíně přijde sto lidí.

Během sezony jste také mluvil o tom, že si s vedením budete muset sednout a probrat, co dál…

Je to navázáno i na to, jakým systémem se bude hrát. Také je důležité, v jakém stavu bude náš kádr. Beru to tak, že se musíme rozmyslet, jestli to na úkor financí z města má cenu.

Jak to vypadá s Michalem Mlýnkem, uvidí jej hornobenešovští fanoušci i v příští sezoně?

Uvidíme, jakou bude mít chuť. Do ničeho jej netlačím, i když bych za něj samozřejmě byl velmi rád. Doufám, že se nám vrátí i Martin Vrábel, máme ještě rozjednaného někoho dalšího.

A co spolupráce s Opavou, jak jste s ní spokojen?

Měli jsme výborné vztahy už s Martinem Janečkem, měli jsme více hráčů. V dobré spolupráci pokračujeme i s Pavlem Zdráhalem, se kterým jsme si rozebrali, jaké je to u nich a jaké je to u nás. Ve finále ale jsme mohli mít občas jen Kryštofa Kadulu, protože jsme Opavu nechtěli tlačit, aby se na náš úkor nějak oslabovala. Chceme v této spolupráci pokračovat, snad Pavel v Opavě zůstane. Máme zájem o hráče, kteří se ve Slezanu neprosadí a budou si u nás schopní zahrát.