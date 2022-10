Zdálo se, že Krnov má nakročeno k jasné výhře. „Bohužel ve druhé třetině jsme vlastní nedisciplinovanosti vrátili soupeře do hry. Měli jsme strašně moc vyloučených. To nám bralo síly. Navíc Benešov má velmi zkušený tým, který přesilovky umí hrát,“ pokračoval šéf domácí lavičky. Po čtyřiceti minutách svítil na ukazateli skóre stav 4:3. „První třetina nám vůbec nevyšla. Pak jsme se dokázali zvednout,“ vzal si slovo hornobenešovský útočník Tomáš Polok.

Jiskra v úvodu zaspala a z Polanky odjela s prázdnou

Třetí třetina nabídla vyrovnanou bitvu. Čtyři minuty před koncem se trefil domácí Michálek a bylo to 5:3. „Tato branka vzala definitivně soupeři vítr z plachet,“ podotkl Galvas. „Zápas se mi nehodnotí dobře. Měli jsme spoustu šancí, abychom utkání dotáhli do vítězného konce. Na to se ale historie neptá. Loni jsme vyhráli derby my, když byl Krnov lepší. Teď se karta obrátila. Krnovu gratulujeme ke třem bodům. My musíme zvednout hlavy a vyhrát další zápas,“ zakončil Tomáš Polok.

HK Krnov – TJ Horní Benešov 5:3 (3:0, 1:3, 1:0)

Branky: 4. Hradil (Závodník, Dohnal), 12. Zouhar (Weiss), 17. Beneš (Kostovský), 29. Weiss (Beneš, Ševčík), 56. Michálek – 22. M. Vrabel, 34. Polok (Mlýnek, Vlašánek), 38. Mlýnek (Tichý, Polok). Rozhodčí: Janda – Chamrád, Kopečný. Vyloučení: 10:5. Využití: 1:3. Diváci: 480.

Krnov: Kolbert – Slavík, Zouhar, Kysela, Dohnal, Hon, Ševčík – Weiss, Peterka, Havlíček – Kostovský, Michálek, Beneš – Urban, Hradil, Zahradník – Zelinka. Trenér: David Galvas.

Horní Benešov: Drnda – Podzimný, L. Vrabel, Čermák, Christ, Tichý, Pělucha, Hejhal, Hlísta – Mlýnek, Kocián, Polok – M. Vrabel, Fraš, Měch – Hendrych, Tůma, Vlašánek. Trenér: Martin Mičola.