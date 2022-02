„Vypadalo to nejdříve na béčko Frýdku-Místku, máme ale Bohumín, což je pro nás lepší varianta. Je to tým, který chce hrát hokej,“ podotkl trenér Krnova Pavel Hulva. „Na vyřazovací boje se těšíme, je to přece jenom vrchol sezony. Věřím, že nám pomohou i fanoušci,“ přeje si zkušený stratég.

Startuje play off, Horní Benešov bude spoléhat na Mlýnka

Do sestavy Krnova by se měli vrátit někteří zranění hráči, jako například Kysela. Pavel Hulva chce spoléhat i na zkušenosti Davida Galvase. „Věřím, že ho zlomím,“ pousmál se krnovský trenér. To i Bohumín má velkou zkušenost. Například obránce Miroslav Javín si pamatuje ještě federální ligu. Nejproduktivnějším hráčem Krnova je Lukáš Svoboda, který si ve dvaceti zápasech zapsal sedmadvacet bodů, a to za čtrnáct gólů a třináct asistencí. Na straně Bohumína vede bodování Marek Kovalski, jenž za patnáct utkání udělal devětadvacet bodů.

Středeční duel v Bohumíně má úvodní buly v 18 hodin. Odveta v sérii hrané na dva vítězné duely je na programu v sobotu v Krnově.