„Ani ve snu by mě nenapadlo, že v polovině listopadu budeme mít na kontě jeden odehraný zápas,“ kroutil hlavou trenér Krnova Pavel Hulva. Loňskou sezonu jeho tým stihl dohrát, nad tou přerušenou visí otazník. „My jsme stihli odehrát jeden, někteří naši soupeři dva zápasy. Prakticky celou soutěž máme ještě před sebou,“ poznamenal zkušený kouč.

Podle Pavla Hulvy by se soutěž stihla dohrát, a to i přesto, že na týmy čeká něco přes třicítka zápasů. „Muselo by se ale začít hrát ještě před Vánocemi,“ podotkl Hulva. Momentálně ale situace růžově nevypadá. Stadion je bez ledu. „Je mi jasné, že přednost mají profesionální soutěže. Na naší úrovni si nedokáži představit pravidelné testování. Přece jenom pracujeme na amatérské bázi,“ konstatoval kouč, který v minulosti například pracoval v Polsku nebo Slovensku.

Krnovský tým má momentálně individuální tréninkový plán. „Kluci chodí do práce, udržují se sami. V tomto směru záleží jen na nich. Pokud bychom měli naskočit do zápasového rytmu, budeme potřebovat zhruba během deseti dnů potrénovat,“ míní Pavel Hulva.

|Je jasné, že pokud se začne hrát, tak bez diváků. „Je to smutné. Speciálně v Krnově chodí na hokej dost lidí, navíc máme k tomu i novou tribunu. Sezona i proto byla ve znamení velkého očekávání,“ svěřil se šéf krnovské lavičky. „Tím pádem jsme měli i zisk ze vstupného a bufetu. O to nyní přijdeme,“ zakončil.