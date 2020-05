První den suché přípravy mají krnovští hokejisté. Před jejím startem se hovořilo o možném odchodu trenéra Pavla Hulvy a jeho hrajícího asistenta Davida Galvase do druholigové Opavy. To se nakonec nestalo. Oba by měli v organizaci Strojosvitu pokračovat.

Hokejisté Krnova začali přípravu | Foto: Michal Pokorný

„S Pavlem Hulvou jsme domluveni pro spolupráci na příští sezonu. Pokračovat by měl i David Galvas, který měl nabídku z Opavy odmítnout,“ prozradil manažer HK Krnov Michal Pokorný. Jeho tým začal v pondělí se suchou přípravou. „Ta bude probíhat tradičně na místním atletickém areálu. S tím, že kluci budou dva měsíce trénovat a poté dostanou volno,“ nastínil manažer Strojosvitu nejbližší program. Na led by pak měl tým poprvé vyjet v srpnu, a to v kravařské Buly Aréně. Co se týká hráčských změn, tak o nich Michal Pokorný jasno nemá. „Víceméně nemám žádné informace, že by měl někdo z kluků skončit. Každopádně uvidíme, jak se bude vyvíjet situace například v Opavě, s kterou chceme nadále spolupracovat. Určitě budeme chtít naši soupisku rozšířit, tak aby se zvedla konkurence v týmu,“ poznamenal manažer krnovských hokejistů.