Bývalý extraligový obránce David Galvas bude i v nové sezoně hlavním koučem krnovských hokejistů. Strojosvit je momentálně v tvrdé letní přípravě. Kouč aktuálně skládá kádr. Tým by se měl poprvé na led podívat druhého září.

Krnov se připravuje na novou sezonu | Foto: Michal Pokorný

David Galvas byl loňské sezoně hodně zklamaný. Přemýšlel i o konci na krnovské lavičce. „Rozmýšlel jsem se dlouho. Nakonec jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Máme, co napravovat. Nová sezona musí dopadnout lépe,“ podotkl David Galvas. „Nyní pracujeme na sestavení týmu. Končí akorát Peterek, jinak ostatní hráči by měli zůstat. Oslovili jsme také kluky, kteří v minulosti za Krnov hráli. Jako třeba Romana Ševčíka nebo Patrika Moslera,“ přiblížil kouč a dodal: „Budeme chtít také pokračovat ve spolupráci s Opavou.“

Ve Štěpánkovicích se rozdávala fotbalová radost. Dorazil i Petr Žemlík

Krnov se momentálně nachází ve víru suché přípravy. Hráči chodí do posilovny, pracuje na odrazové síle. Zpestřením pak je fotbálek s basketbalem. „Zatím to vypadá slušně. Trénujeme ve větším počtu než loni. Jak na tom budeme, se uvidí až na ledě,“ poznamenal kouč.

Na led by měl Krnov poprvé vyrazit 2. září. „Máme přislíbený led v Krnově na začátek září. Nyní budeme ještě řešit soupeře na přípravné zápasy,“ zakončil David Galvas.